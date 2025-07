Wilders bij demonstratie met tegenstanders azc in Zwolle

ZWOLLE (ANP) - Voor- en tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum in Zwolle hebben voorafgaand aan een raadsvergadering hierover gedemonstreerd. Op het plein voor het provinciehuis, waar de Zwolse gemeenteraad maandagavond vergadert, stonden enkele honderden tegenstanders. Zij werden kort toegesproken door PVV-leider Geert Wilders, die naar Zwolle was gekomen om hen "te steunen en een hart onder de riem te steken".

Aan de achterkant van het provinciehuis stonden ook tientallen mensen die de bouw van een azc in de nieuwbouwwijk De Tippe juist steunen. Zij hadden spandoeken bij zich met teksten als 'Geef haat geen kans', 'Weg Wilders, vluchtelingen welkom' en 'De wereld is van iedereen'. Politieagenten stonden tussen de twee groepen demonstranten in. Problemen bleven voor de start van de vergadering uit.

Zwolle wil in De Tippe, een nieuw deel van de wijk Stadshagen, een opvanglocatie voor vierhonderd asielzoekers laten bouwen. De gemeenteraad stemt hier maandagavond over.