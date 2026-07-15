Von der Leyen meldt defensie- en dronepartnerschap met Oekraïne

KYIV (ANP) - De EU en Oekraïne versterken de samenwerking op het gebied van defensieproductie en drones. Dat kondigde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag aan bij een bezoek aan Kyiv.

Er wordt een partnerschap over defensie-industrie tussen de EU en Oekraïne ondertekend, net als een zogeheten dronedeal, zei Von der Leyen. Wat deze overeenkomsten exact inhouden, zei ze niet, maar ze hebben als doel om meer "samen te werken op gezamenlijke productie" van defensiecapaciteiten, zei ze.

Met de samenwerking "kunnen we beide defensie-industrieën de impuls geven die nodig is om investeringen en productie fiks op te voeren", zei Von der Leyen. "Deze overeenkomst brengt Oekraïense vindingrijkheid en de industriële schaal van Europa samen."

Eerdere deals

Over de dronedeal zegt Von der Leyen dat Oekraïne al eerder deals sloot met andere landen "van Europa tot het Midden-Oosten". Die landen investeren in de droneproductie van Oekraïne, ook voor eigen gebruik.

"Dit toont de interesse in de militaire ervaring van Oekraïne", aldus Von der Leyen in haar toespraak in de Oekraïense hoofdstad. "De kennis die jullie hebben opgedaan over het gebruik van drones en antidronesystemen is werkelijk uniek. Van de technologie en productie van de drones tot de toeleveringsketens die nodig zijn om de capaciteit in stand te houden. Of ook cruciaal: de kennis over het gebruik van radarsystemen, grondstations en sensoren. We moeten hier samen op voortbouwen."

Von der Leyen kreeg ook een Oekraïense onderscheiding, de Orde van Europa, uitgereikt door president Volodymyr Zelensky. Ze kreeg de onderscheiding, de eerste in haar soort, vanwege haar steun voor een Oekraïens EU-lidmaatschap.