ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM in hoger beroep na tbs voor doden Lisanne in Hoog-Keppel

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 13:25
anp150726137 1
ZUTPHEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de dood van de 23-jarige Lisanne in het Gelderse Hoog-Keppel in 2024. De man die haar doodde, de 26-jarige Christiaan W. uit Ulft, werd dinsdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, omdat hij in een psychose verkeerde toen hij het slachtoffer doodstak.
Justitie meldt dat het zich niet kan vinden in het feit dat alleen tbs is opgelegd. Het OM had tien jaar celstraf en tbs geëist. De rechtbank kwam na onderzoek van deskundigen naar zijn psychische toestand tot het oordeel dat W. "niet vrijelijk" zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodde. Het OM deelt die conclusie niet.
"In de ogen van het OM was de man niet volledig ontoerekeningsvatbaar op het moment van zijn daad, en had hij wel degelijk momenten waarin hij keuzes kon maken."
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Vier oncologen over kanker: deze 5 dingen doen ze zelf iedere dag

100195693 l

Slaapproblemen? Een takenlijst voor het slapengaan blijkt verrassend effectief

136650861_m

Heb jij ergens nog een oude telefoon liggen? Die is mogelijk duizenden euro's waard

357c754b-f292-4951-811a-8e8c8dabdb9b

Mijn opa was een nazi-misdadiger

shutterstock_1205374888

Ibiza laat nog maar 14.000 huurauto's per dag toe: zoveel betaal je nu voor een weekje rijden

anp 524642902

Dit is petrichor, de geur die vrijkomt door regen na lange tijd van droogte

Loading