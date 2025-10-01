ECONOMIE
Von der Leyen noemt steun EU voor Oekraïne 'ijzersterk'

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 13:45
anp011025144 1
KOPENHAGEN (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zegt dat de EU-steun voor Oekraïne "ijzersterk" is, voorafgaand aan overleg met de EU-leiders in Kopenhagen. Ze noemt de recente schendingen van het Europese luchtruim "testen" van Rusland. De Russen willen "verdeeldheid en angst in onze samenlevingen zaaien. Dat zullen we niet laten gebeuren", zei ze.
De EU-leiders praten woensdag over een zogeheten dronemuur in Oost-Europa, het gebruiken van bevroren Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne, en het negentiende sanctiepakket tegen Rusland. Over dat laatste wordt al maanden onderhandeld. Er is unanimiteit nodig van alle lidstaten, maar Slowakije en Hongarije liggen nog altijd dwars. Beide lidstaten importeren nog altijd veel Russische energie, terwijl het sanctiepakket onder meer de import van Russisch vloeibaar gas (lng) eerder wil stopzetten.
Het gaat om een informeel overleg in Kopenhagen, er zullen geen officiële beslissingen worden genomen.
