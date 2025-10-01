Nuchter sporten: wondermiddel of nutteloze hype?

Om de paar jaar duikt het weer op in je tijdlijn: fasted training. Sporten op een lege maag, vaak ’s ochtends vroeg voor het ontbijt.

Fans zweren dat het de snelste manier is om vet te verliezen. Critici noemen het een slecht idee waardoor je zelfs kan aankomen. Wie heeft gelijk? En wat zegt de wetenschap?

Waar komt het idee vandaan?

De theorie is simpel: als je zonder ontbijt sport, gebruik je sneller vet als brandstof. Onderzoek laat inderdaad zien dat nuchter sporten zorgt voor meer vetverbranding tijdens de training zelf.

Maar: dat effect blijkt op de lange termijn niet door te werken. Een overzichtsstudie uit 2017 concludeerde dat mensen die nuchter trainden niet meer lichaamsvet verloren dan mensen die eerst aten. Het lichaam compenseert namelijk. Zodra je later eet, daalt de vetverbranding en wie hard sport, verbruikt de rest van de dag vaak minder energie.

Kortom: meer vet verbranden tijdens je training betekent niet automatisch meer vetverlies over weken of maanden.

Prestaties en timing

Wie langer dan een uur sport – denk aan hardlopers of wielrenners – presteert doorgaans beter mét ontbijt. Voor kortere sessies maakt het minder uit. Niet voor niets doen professionele atleten zelden aan nuchtere training.

Bij krachttraining is het bewijs nog schaars, maar tot nu toe zijn er geen verschillen gevonden in spiergroei of kracht tussen wel of niet nuchter trainen.

En eten vlak voor of juist na je training? Dat maakt ook weinig uit. Wel kan een maaltijd met koolhydraten en eiwitten rond je training helpen om beter te herstellen en het volgende sportmoment sterker in te gaan.

Nuchter trainen is niet voor iedereen prettig. Sommige mensen voelen zich misselijk, krijgen hoofdpijn of worden na afloop zo hongerig dat ze ongezonder eten. Anderen zeggen juist dat het hen energie geeft. Dus doe vooral waar je jezelf goed bij voelt.