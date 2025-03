Von der Leyen: Poetin is een vijandige buur

STRAATSBURG (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft dinsdag in het Europees Parlement gezegd dat de Russische president Vladimir Poetin een "vijandige buur is en niet te vertrouwen". Hij kan alleen worden afgeschrikt. "In dit gevaarlijkere tijdperk moet Europa een tandje bijzetten." Dat is het doel van het EU-herbewapeningsplan van 800 miljard euro dat de politica vorige week aan de regeringsleiders van de EU heeft gepresenteerd.

"De logica ervan is eenvoudig: we willen elke financiële hefboom die we hebben gebruiken om onze defensieproductie te versterken en te versnellen." Omdat snelheid belangrijk is, heeft de Europese Commissie gekozen voor de noodprocedure binnen het EU-verdrag, zei Von der Leyen. Het gaat om artikel 122, waarbij het Europees Parlement niets te zeggen heeft over een voorstel van de Commissie. Alleen de lidstaten moeten akkoord gaan.

Het gaat specifiek om een onderdeel van het plan, waarvoor de Commissie 150 miljard euro op de kapitaalmarkt wil lenen, om dat vervolgens weer te lenen aan lidstaten die gezamenlijk in defensie willen investeren. De noodprocedure geldt niet voor het oprekken van de nationale begrotingsregels voor defensie-investeringen, wat ook in het voorstel van Von der Leyen staat.

"Dit is de enige manier voor financiële noodhulp en dat is wat we nu nodig hebben. We zullen het Parlement voortdurend op de hoogte houden van de voortgang", aldus de voorzitter.