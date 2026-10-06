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Von der Leyen: situatie in Zwarte Zee baart steeds meer zorgen

Samenleving
door anp
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STRAATSBURG (ANP) - De situatie in de Zwarte Zee baart steeds meer zorgen, stelt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op X. "Commerciële schepen, en onschuldige bemanningen, worden doelwit van aanvallen, waarbij op zee al levens verloren zijn gegaan."
Dinsdag werden voor de Bulgaarse kust twee koopvaardijschepen getroffen door drones, terwijl een dag eerder een Turks schip met Oekraïens graan voor de Roemeense kust werd geraakt en tot zinken werd gebracht, schrijft de Duitse politica.
"Hoewel de exacte omstandigheden van deze incidenten nog worden vastgesteld, zijn de ontwikkelingen zeer zorgwekkend. Aanvallen op de civiele scheepvaart zijn onaanvaardbaar", benadrukt Von der Leyen.
De EU betuigt haar "volledige solidariteit met onze lidstaten aan de oostflank", besluit ze haar post op het sociale medium.
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