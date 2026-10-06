IOC bevestigt kandidatuur zeven landen voor Zomerspelen 2036

LAUSANNE (ANP) - Zeven landen zijn in de race voor de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2036. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dinsdag bevestigd. Het gaat om Duitsland, Hongarije, India, Qatar, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Turkije. Andere kandidaten hebben nog tot 31 oktober om hun interesse kenbaar te maken.

Het IOC maakt in december 2028, enkele maanden na de komende Spelen van Los Angeles, een selectie van de "voorkeurskandidaten". Halverwege 2029 wordt de organisatie definitief aan een van de kandidaten toegewezen. In 2032 vinden de Spelen plaats in het Australische Brisbane.

Het Duitse olympisch comité verkoos München onlangs tot Duitse kandidaat voor de organisatie van de Spelen in 2036. Namens India is miljoenenstad Ahmedabad kandidaat. Andere kandidaten zijn Boedapest (Hongarije), Doha (Qatar), Seoul (Zuid-Korea), Kaapstad, Durban en Johannesburg (Zuid-Afrika) en Istanbul (Turkije). Alleen Duitsland en Zuid-Korea organiseerden de Spelen eerder.