Von der Leyen spreekt met Trump na aanval op mediagala

door anp
zondag, 26 april 2026 om 15:01
BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie heeft na het schietincident op het mediagala in Washington contact gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. Voorzitter Ursula von der Leyen schrijft op X dat ze haar solidariteit heeft uitgesproken richting de Amerikaanse president. "We hebben benadrukt dat politiek geweld geen plaats heeft in onze democratieën."
Op het door Trump bijgewoonde White House Correspondents' Dinner, waar journalisten en politici samenkomen, ontstond chaos toen een gewapende man langs de beveiliging rende en er werd geschoten. "Dankzij de veiligheidsdiensten raakte niemand ernstig gewond en de gewonde politieagent herstelt", schrijft Von der Leyen, die als commissievoorzitter aan het hoofd staat van het dagelijks bestuur van de EU.
