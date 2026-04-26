Oman ondertekent investeringsdeals van 200 miljoen voor industrie

door anp
zondag, 26 april 2026 om 15:04
MUSCAT (ANP/RTR) - Oman heeft investeringsovereenkomsten ondertekend met meerdere organisaties voor nieuwe industrieprojecten ter waarde van meer dan 200 miljoen Omaanse rial. Dat is omgerekend zo'n 444 miljoen euro.
Volgens het Omaanse staatspersbureau gaan de deals over verschillende belangrijke economische sectoren. Onderdeel daarvan zijn fabrieken voor onder meer batterijen voor elektrische voertuigen, staal, cement, tegelverwerking en een farmaceutisch magazijn. De fabrieken moeten komen in de speciale economische zone Duqm, die aan de kust in het oosten van Oman ligt, de vrijhandelszone Salalah in het zuiden van het land en Khazaen Economic City in het noorden.
De voorzitter van de Overheidsinstantie voor Speciale Economische Zones en Vrijhandelszones stelt tegenover staatspersbureau ONA dat de ondertekening een belangrijke stap vormt voor het versterken van economische diversificatie en het verstevigen van Omans positie als regionaal knooppunt voor hoogwaardige investeringen.
Ook buurland de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag plannen voor de industrie van dat land aangekondigd. Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum meldt op X dat de VAE een nationaal fonds oprichten ter waarde van 1 miljard dirham (ongeveer 232 miljoen euro) om de industriële weerbaarheid te versterken. Het fonds zal volgens hem de lokalisering van vitale industrieën ondersteunen, de veerkracht van toeleveringsketens verbeteren en de invoering van AI-technologieën in productie, bedrijfsvoering en planning versnellen.
