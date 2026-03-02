ECONOMIE
Von der Leyen spreekt steun uit voor Cyprus na aanval

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 8:12
BRUSSEL (ANP) - Na de droneaanval op een Britse luchtmachtbasis op Cyprus heeft Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gebeld met de Cypriotische president Nikos Christodoulides, schrijft ze op X.
"Hoewel de Republiek Cyprus niet het doelwit was, wil ik duidelijk zijn: we staan collectief, vastberaden en ondubbelzinnig achter onze lidstaten bij elke dreiging", aldus Von der Leyen.
Er vielen geen slachtoffers bij de droneaanval. De aanval volgde op de aankondiging van de Britse premier Keir Starmer dat hij Amerikaanse strijdkrachten toestemming gaf Britse legerbases te gebruiken voor defensieve operaties tegen Iran.
Cyprus is een van de weinige EU-landen die geen NAVO-lid zijn.
