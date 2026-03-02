ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steeds vaker ondersteuning nodig om onvolledige AOW aan te vullen

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 8:16
anp020326061 1
AMSTELVEEN (ANP) - Nederland telt steeds meer ouderen die aanvullende inkomensondersteuning ontvangen omdat ze geen volledige AOW krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voorziet komende jaren een toename met ruim de helft. In 2040 gaat het volgens de organisatie waarschijnlijk om 94.000 huishoudens op een AOW-bevolking van ongeveer 4,6 miljoen mensen.
Dit komt doordat er steeds meer mensen zijn die niet hun hele werkende leven in Nederland hebben gewoond. In Nederland bouwt iedereen AOW op door de vijftig jaar vóór de pensioengerechtigde leeftijd onafgebroken hier te werken of te wonen. Voor ieder jaar dat iemand geen AOW-rechten opbouwt, wordt de uitkering met 2 procent gekort. Wie bijvoorbeeld op latere leeftijd naar Nederland komt, ontvangt dus een lagere AOW.
Er bestaat wel een vangnet om te voorkomen dat deze mensen onder het bestaansminimum komen: de aanvullende inkomensondersteuning ouderen (AIO). De afgelopen tien jaar is het aantal huishoudens dat hiervan gebruikmaakt al met zo'n 35 procent toegenomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

anp010326106 1

Poetin noemt dood Khamenei 'cynische moord'

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

Loading