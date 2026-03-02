Steeds vaker ondersteuning nodig om onvolledige AOW aan te vullen

AMSTELVEEN (ANP) - Nederland telt steeds meer ouderen die aanvullende inkomensondersteuning ontvangen omdat ze geen volledige AOW krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voorziet komende jaren een toename met ruim de helft. In 2040 gaat het volgens de organisatie waarschijnlijk om 94.000 huishoudens op een AOW-bevolking van ongeveer 4,6 miljoen mensen.

Dit komt doordat er steeds meer mensen zijn die niet hun hele werkende leven in Nederland hebben gewoond. In Nederland bouwt iedereen AOW op door de vijftig jaar vóór de pensioengerechtigde leeftijd onafgebroken hier te werken of te wonen. Voor ieder jaar dat iemand geen AOW-rechten opbouwt, wordt de uitkering met 2 procent gekort. Wie bijvoorbeeld op latere leeftijd naar Nederland komt, ontvangt dus een lagere AOW.

Er bestaat wel een vangnet om te voorkomen dat deze mensen onder het bestaansminimum komen: de aanvullende inkomensondersteuning ouderen (AIO). De afgelopen tien jaar is het aantal huishoudens dat hiervan gebruikmaakt al met zo'n 35 procent toegenomen.