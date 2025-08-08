Von der Leyen vraagt Israël bezetting Gaza-Stad te heroverwegen

BRUSSEL (ANP) - Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil dat Israël het plan om Gaza-Stad te bezetten niet doorzet. "De beslissing van de Israëlische regering om de militaire operatie in Gaza uit te breiden moet worden heroverwogen", schrijft ze op X.

Israël is begonnen met de voorbereiding van de bezetting van Gaza-Stad. Dat heeft internationaal voor veel kritiek gezorgd en meerdere landen hebben Israël opgeroepen om van het plan af te zien.

Von der Leyen benadrukt in haar bericht ook dat de gijzelaars zo snel mogelijk moeten worden vrijgelaten, omdat ze in "onmenselijke" omstandigheden zouden worden vastgehouden. "En humanitaire hulp moet onmiddellijk en ongehinderd toegang krijgen tot Gaza om op de grond te kunnen leveren wat er dringend nodig is. Er moet nu een staakt-het-vuren komen."