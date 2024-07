Von der Leyen waarschuwt Orbán voor sussen en toegeven aan Poetin

BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán moet de Russische president Vladimir Poetin niet willen paaien, vindt EU-kopstuk Ursula von der Leyen. Ze waarschuwt Orbán, die Poetin tot afgrijzen van EU-leiders wil bezoeken, voor "appeasement", de beruchte toegevingspolitiek van de toenmalige Britse premier jegens Adolf Hitler.

Orbáns bezoek aan het Kremlin wekt veel verontwaardiging, omdat een ontmoeting met de man achter de Russische invasie van Oekraïne voor nagenoeg de hele EU tot nader order taboe is. De woede is des te groter nu Hongarije sinds maandag voor een halfjaar voorzitter is van de EU-landen. EU-leiders haastten zich daarom om te onderstrepen dat de Hongaarse premier in Moskou niet namens de EU optreedt.

"Appeasement zal Poetin niet stoppen", schrijft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op X naar aanleiding van de omstreden visite. "Alleen eensgezindheid en vastberadenheid zullen de weg naar een alomvattende, rechtvaardige en bestendige vrede in Oekraïne effenen."