Scandinavische bank beticht van witwassen 3,5 miljard euro

HELSINKI (ANP/BLOOMBERG) - De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een van de grootste witwasonderzoeken ooit in Denemarken.

Nordea, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Helsinki, bestrijdt de aantijgingen. Volgens de Deense opsporingsautoriteiten zou de bank waarschuwingen over verdachte transacties van Russische klanten tussen 2012 en 2015 hebben genegeerd. Nordea maakte de aanklacht zelf bekend. De bank heeft in 2019 al een voorziening van 95 miljoen euro getroffen voor een mogelijke boete.

Het is niet het eerste witwasschandaal in de Scandinavische bankensector. In 2018 kwam Danske Bank in opspraak omdat een dochterbedrijf in Estland jarenlang verdachte geldstromen van buitenlandse criminelen ongemoeid liet. De Deense bank moest daarvoor een boete van 2 miljard dollar betalen.