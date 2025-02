Von der Leyen waarschuwt Trump voor vergelding bij handelsoorlog

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zal het niet over haar kant laten gaan als de Amerikaanse president Donald Trump importtarieven voor goederen en diensten vanuit de EU fors gaat verhogen. "Als zij oneerlijk of willekeurig wordt aangepakt, zal de Europese Unie krachtig reageren", zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maandag na afloop van de top van EU-regeringsleiders.

Ze verwees daarbij naar de tariefsverhogingen die Trump dit weekend oplegde aan Mexico en Canada. Op het laatste moment werden de heffingen met 30 dagen uitgesteld, na beloftes van de buurlanden van de VS.

Amerikaanse importtarieven verhogen volgens Von der Leyen "de kosten voor bedrijven, schaden werknemers en consumenten, zorgen voor onnodige economische verstoringen en jagen de inflatie aan".

De EU-top stond vrijwel geheel in het teken van defensie, maar de trans-Atlantische relatie met de VS stond ook hoog op de agenda. Von der Leyen benadrukte dat het de belangrijkste relatie van de VS is. "Het is fundamenteel voor het bevorderen van vrede, veiligheid en welvaart."

Er staat volgens de Commissievoorzitter dus veel op het spel. Tegen die achtergrond hebben de EU-leiders gesproken over manieren "om een zeer pragmatische samenwerking met de Verenigde Staten te versterken". Er zijn "nieuwe uitdagingen en groeiende onzekerheden", zei Von der Leyen na afloop.

De Europese Unie is volgens de Duitse politica bereid tot een "robuuste, maar constructieve dialoog met de Verenigde Staten", maar pikt niet alles. Voor een eventuele strijd "zijn we klaar", waarschuwde ze.