Ajax verkoopt aanvaller Banel aan Burnley

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft aanvaller Jaydon Banel verkocht aan de Engelse club Burnley. De 20-jarige aanvaller had nog een contract tot en met 30 juni 2025 in Amsterdam. Bij de huidige nummer 3 uit het Championship, het tweede niveau in Engeland, heeft Banel een contract voor 4,5 jaar getekend.

Banel speelde sinds 2012 bij Ajax. Hij maakte op 30 november 2023 zijn debuut in het eerste elftal tijdens de Europa League-wedstrijd Olympique Marseille - Ajax (4-3). De aanvaller kwam negen keer in actie in het eerste elftal van Ajax.

"Jaydon heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het betaalde voetbal, met name bij Jong Ajax", aldus directeur voetbal Marijn Beuker. "Ondanks zijn ontwikkeling waren de vooruitzichten op speeltijd in Ajax 1 beperkt. Deze transfer biedt hem de kans om zich verder te ontplooien in een nieuwe omgeving."