Von der Leyen weigert ontmoeting met Servische premier

BELGRADO (ANP/AFP) - De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft vrijdag geweigerd de Servische premier Milos Vucevic in Belgrado te ontmoeten. Daartoe besloot ze omdat de premier kort voor de geplande ontmoeting gesprekken had gevoerd met de Russische minister van Economische Ontwikkeling Maksim Resjetnikov. Dit heeft de ambassadeur van de Europese Unie in Servië, Emanuele Giaufret, tegen AFP gezegd.

Volgens Giaufret zijn er aanwijzingen dat Servië van "plan is om de economische betrekkingen met de Russische Federatie te versterken".

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Unie veertien sanctiepakketten tegen Rusland uitgevaardigd.

Servië is geen lid van de EU, maar sinds 2012 wel kandidaat-lidstaat. De toetredingsonderhandelingen gingen in januari 2014 van start.