Flinke koerswinsten voor Signify en Ebusco op beurs Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Verlichtingsbedrijf Signify en de elektrische bussenbouwer Ebusco boekten vrijdag flinke koerswinsten op de aandelenbeurs in Amsterdam. Signify publiceerde kwartaalcijfers die positief werden ontvangen door beleggers op het Damrak. De handel in Ebusco werd vrijdag hervat, na de koersval van bijna 20 procent op donderdag. De aandeelhouders van het bedrijf hebben ingestemd met een aandelenuitgifte om geld op te halen.

Signify was koploper in de MidKap met een plus van 10 procent. Het bedrijf zag de omzet in het derde kwartaal opnieuw dalen, door de aanhoudende zwakke vraag in Europa en China. De nettowinst nam wel toe. Signify handhaafde bovendien de verwachting voor de winstmarge dit jaar.

Ebusco steeg 17 procent bij de kleinere fondsen op Beursplein 5. Met de uitgifte van nieuwe aandelen wil Ebusco 36 miljoen euro ophalen om de activiteiten voort te kunnen zetten. Daarmee lijkt het voortbestaan van het bedrijf uit het Brabantse Deurne iets zekerder geworden.

ArcelorMittal

De AEX-index ging met een winst van 0,3 procent op 898,82 punten het weekend in. De MidKap klom 1,1 procent tot 903,91 punten, geholpen door de stevige winst van Signify. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent, Frankfurt was vrijwel onveranderd.

In de AEX waren staalproducent ArcelorMittal, techinvesteerder Prosus en gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich in de kopgroep te vinden met winsten tot 1,8 procent. Chipbedrijf Besi en levensmiddelenconcern Unilever verloren 0,5 procent. Die twee bedrijven gingen donderdag nog omhoog, na goed ontvangen resultaten van de twee hoofdfondsen.

HelloFresh

Pharming toonde wat herstel met een plus van 7 procent. De biotechnoloog zakte een dag eerder bijna 11 procent na de aankondiging van het vertrek van topman Sijmen de Vries.

In Frankfurt werd maaltijdboxenbezorger HelloFresh 20 procent hoger gezet, na bekendmaking van voorlopige cijfers door het Duitse bedrijf die goed vielen op de markt.

De euro was 1,0814 dollar waard, tegen 1,0802 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 71,79 dollar. Brentolie klom 2,2 procent in prijs tot 76,01 dollar per vat.