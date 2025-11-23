Von der Leyen: wijziging Oekraïense grenzen niet met geweld

BRUSSEL (ANP) - De grenzen van Oekraïne kunnen niet met geweld worden gewijzigd en de Oekraïense krijgsmacht mag niet zodanig worden beperkt dat het land kwetsbaar wordt voor een toekomstige aanval, stelt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze vindt ook dat de Europese Unie een centrale rol moet spelen in een vredesakkoord voor Oekraïne.

Deze punten zijn volgens haar belangrijk voor een rechtvaardige en blijvende vrede en de Oekraïense soevereiniteit. Haar verklaring komt op de dag van overleg tussen topfunctionarissen van de Verenigde Staten, Oekraïne en Europese bondgenoten in Genève. De besprekingen gaan over het Amerikaanse conceptvoorstel voor vrede.

"Elk geloofwaardig en duurzaam vredesplan moet allereerst het doden stoppen en een einde maken aan de oorlog, zonder zaden te zaaien voor een toekomstig conflict", vindt Von der Leyen. Ze wijst erop dat Oekraïne voor een Europese toekomst heeft gekozen, verwijzend naar de Oekraïense wens om lid te worden van de Europese Unie.