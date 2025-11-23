ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen: wijziging Oekraïense grenzen niet met geweld

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 13:35
anp231125089 1
BRUSSEL (ANP) - De grenzen van Oekraïne kunnen niet met geweld worden gewijzigd en de Oekraïense krijgsmacht mag niet zodanig worden beperkt dat het land kwetsbaar wordt voor een toekomstige aanval, stelt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze vindt ook dat de Europese Unie een centrale rol moet spelen in een vredesakkoord voor Oekraïne.
Deze punten zijn volgens haar belangrijk voor een rechtvaardige en blijvende vrede en de Oekraïense soevereiniteit. Haar verklaring komt op de dag van overleg tussen topfunctionarissen van de Verenigde Staten, Oekraïne en Europese bondgenoten in Genève. De besprekingen gaan over het Amerikaanse conceptvoorstel voor vrede.
"Elk geloofwaardig en duurzaam vredesplan moet allereerst het doden stoppen en een einde maken aan de oorlog, zonder zaden te zaaien voor een toekomstig conflict", vindt Von der Leyen. Ze wijst erop dat Oekraïne voor een Europese toekomst heeft gekozen, verwijzend naar de Oekraïense wens om lid te worden van de Europese Unie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47556528

5 tekenen dat je een paar verwende kinderen hebt opgevoed

haberdoedas-TzKc7FGaL7Y-unsplash (1)

Onderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddel

anp231125002 1

Even tot hier plaatst panelen terug naast begraafplaats Margraten

104075441-15310277-image-a-10_1763722946473

Lamborghini, Porsche: Chinese auto's imiteren luxemerken voor een fractie van de prijs

generated-image (62)

7 redenen waarom je die ander niet uit je hoofd krijgt

154374360_m

Ook een paar sigaretjes per dag blijken jarenlang slecht voor je hart

Loading