Panelen bij Margraten uit Even tot hier overhandigd aan stichting

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 13:33
anp231125088 1
MARGRATEN/HILVERSUM (ANP) - De twee panelen die zaterdagavond in het televisieprogramma Even tot hier naast de Amerikaanse begraafplaats Margraten zijn geplaatst, zijn daar alweer weg, ziet een ANP-fotograaf. BNNVARA bevestigt dat de panelen slechts tijdelijk waren teruggeplaatst. Volgens de omroep worden ze overhandigd aan Stichting Black Liberation, die zich inzet voor onderzoek naar 'zwarte bevrijders' in de Tweede Wereldoorlog.
Een woordvoerster van BNNVARA laat weten dat de stichting en de omroep samen gaan bepalen wat er met de panelen gaat gebeuren en kijken of ze ergens een permanente plek kunnen krijgen.
De informatieborden die de rol van zwarte bevrijders in de Tweede Wereldoorlog belichten, waren eerder van de begraafplaats verwijderd door de Amerikaanse beheerder, American Battle Monuments Commission (ABMC). De beheerder liet aan de NOS weten dat delen van de panelen niet meer passen binnen de missie van de organisatie om te herdenken.
