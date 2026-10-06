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Von der Leyen wil geen grote bezuinigingen op meerjarenbegroting

Samenleving
door anp
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STRAATSBURG (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie waarschuwt EU-lidstaten geen grote bezuinigingen door te voeren op het voorstel voor de meerjarenbegroting 2028-2034 van de EU. Als dat gebeurt, moet er "diep worden gesneden in cruciale prioriteiten waarover we het samen eens zijn geworden", zei Von der Leyen dinsdag in een debat met het Europees Parlement.
De Europese Commissie heeft een meerjarenbegroting van bijna 2000 miljard euro voorgesteld. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, vindt dat veel te veel. Ze willen een nieuwe meerjarenbegroting die honderden miljarden euro lager is.
De nu lopende meerjarenbegroting heeft een omvang van ongeveer 1200 miljard euro.
"Ik ben me bewust van de moeilijke budgettaire situatie in de lidstaten, maar ik wil waarschuwen voor grote bezuinigingen", zei Von der Leyen. Ze wijst erop dat de Commissie voorstellen heeft gedaan om de eigen inkomsten van de EU te verhogen, zoals een belasting op tabak. Ook dat ligt in verschillende lidstaten lastig.
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