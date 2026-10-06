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Franse minister verdedigt politieoptreden bij schoolprotesten

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - De Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez stelt dat de politie tot nu toe "proportioneel" heeft gereageerd op de grote scholierenprotesten in zijn land, schrijft nieuwszender BFMTV. Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het gebruik van zware middelen als wapenstokken en traangas tegen minderjarigen. De politiewaakhond heeft onderzoeken ingesteld naar tien incidenten bij de protesten.
"De politie grijpt alleen in bij schade aan eigendommen, letsel aan personen of vandalisme", zei Nuñez tegen France Inter. "We kunnen niet spreken van politieonderdrukking."
Tot nu toe zijn 215 leerlingen en 715 politieagenten gewond geraakt bij de protesten. Maandag verloor een tiener zijn hand door de ontploffing van een vermoedelijke flitsgranaat. Nuñez spreekt van een "drama" en zegt dat wordt uitgezocht wat er precies is gebeurd en of de jongen het explosief zelf heeft opgeraapt.
Dinsdag wordt opnieuw een grote protestdag verwacht, met alleen in Parijs al mogelijk 40.000 demonstranten.
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