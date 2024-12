Voor drugshandel gezochte Nederlander (43) in Spanje gepakt

ALICANTE (ANP) - In de vissersplaats Moraira, aan de Spaanse Costa Blanca, is een 43-jarige Nederlander opgepakt. De man wordt in Nederland gezocht voor grootschalige cocaïnehandel, melden Spaanse media. Tegen hem liep sinds april een internationaal arrestatiebevel.

De man zou in 2020 vier ton zuivere cocaïne hebben geïmporteerd, met een geschatte straatwaarde van 228 miljoen euro. Hij kan daarvoor een gevangenisstraf van zes jaar krijgen. De Spaanse autoriteiten houden de Nederlander vast in afwachting van zijn overlevering.