Israël wil nederzettingen op door Israël bezette Golan uitbreiden

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische regering heeft een plan goedgekeurd om Israëlische nederzettingen op de door het land bezette Golanhoogten uit te breiden. De regering zegt te handelen "in het licht van de oorlog en het nieuwe front tegenover Syrië" en uit een verlangen om de Israëlische bevolking op de Golan te verdubbelen.

"Het versterken van de Golan versterkt de staat Israël, en dat is op dit moment extra belangrijk. We zullen het gebied blijven vasthouden, het laten bloeien en ons erin vestigen", zei premier Benjamin Netanyahu.

De Golanhoogten zijn in de oorlog van juni 1967 op Syrië veroverd. Het gebied is sindsdien bezet door Israël, dat het heeft gekoloniseerd en in 1981 tot Israëlisch grondgebied heeft verklaard. De annexatie wordt internationaal niet erkend en is in strijd met VN-resolutie 467, die de Veiligheidsraad in 1981 aannam.