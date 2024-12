Nationale tennistitels voor Sels en Tran

AMSTELVEEN (ANP) - Jelle Sels en Lian Tran hebben de titels gepakt bij het NK tennis. Voor Sels is het de tweede nationale titel. De 22-jarige Tran is voor het eerst kampioen.

In de finale in het Nationaal Tennis Centrum (NTC) in Amstelveen versloeg Sels Elgin Khoeblal in twee sets: 6-4 6-2. Tran won overtuigend van Joy de Zeeuw 6-0 6-2.

Tran volgt Suzan Lamens op als nationaal kampioen. Sels, die eerder in 2020 het NK won, is de opvolger van Jesper de Jong. De twee titelverdedigers deden niet mee in Amstelveen.