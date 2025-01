Voor goudroof Assen gearresteerde Bernhard (34) liet al jaren een sppor van ellende achter zich

Bernhard Zeeman (34), een van de verdachten rondom de enorme goudroof bij het Drents Museum in Assen, kreeg eerder een zware celstraf voor een zeer gewelddadige woningoverval in Heerhugowaard, schrijf het Dagblad van het Noorden.

In 2014 kreeg hij 5,5 jaar celstraf voor die gewelddadige woningoverval in zijn thuisstad Heerhugowaard.

Drie mannen belden aan bij de woning aan De Wieder, waar een 12-jarig meisje opendeed. De overvallers walsten naar binnen en bonden de ouders, het meisje en haar 8-jarige broertje vast met tiewraps. Daarna werd het gezin bedreigd met een vuurwapen. De daders, onder wie Zeeman, gingen er met sieraden en de Audi A6 van het gezin vandoor.

De overvallers wisten te ontkomen na een wilde politie-achtervolging. Ook hier besteedde het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak, waarna zij alle drie alsnog werden ingerekend. Een jaar later rekende de rechtbank het Zeeman en zijn kompanen aan dat de aanwezigheid van de jonge kinderen hen er niet van weerhield de overval te plegen. Ze gebruikten zelfs geweld tegen de jongelingen.

Toen Zeeman in 2018 voorwaardelijk vrijkwam, ging het opnieuw snel mis. Hij bedreigde de vrouw die op dat moment zwanger was van zijn kind met een vuurwapen. ,,Ik ga jou vermoorden en je kind’’, schreeuwde hij. Toen hij werd opgepakt, bleek hij zelfs te beschikken over twee wapens, een Browning en een Zoraki, met munitie.

Uit de uitspraak van het hof Amsterdam over die zaak uit 2018, blijkt dat Zeeman kampt met niet aangeboren hersenletsel. Toch zagen de rechters in hoger beroep genoeg reden om de openstaande straf alsnog op te leggen. Naast een jaar cel voor het bedreigen van de aanstaande moeder van zijn kind en het wapenbezit, moest hij het resterende jaar cel van de overval in Heerhugowaard gewoon uitzitten.

En ook na deze veroordelingen kwam Bernhard Zeeman nog in aanraking met justitie, voor onder meer vernieling en rijden onder invloed.