Als je partner meer verdient, word jij dunner

psychologie
door Désirée du Roy
zaterdag, 17 januari 2026 om 5:58
Als één partner meer gaat verdienen, slankt de ander vaak juist af ongeacht of het om mannen of vrouwen gaat. Dat past in het idee van een ‘beauty‑statusruil’: wie status inbrengt, krijgt er aantrekkelijkheid voor terug.[reddit]​
Nieuwe psychologische analyses van stellen laten zien dat zodra één partner een groter deel van het huishoudinkomen binnenbrengt, de ander gemiddeld zijn of haar BMI verlaagt en vaker gaat sporten. Met andere woorden: hoe groter de inkomensbijdrage van je partner, hoe meer jij geneigd bent te investeren in je uiterlijk en gezondheid. Dat effect treedt op in beide richtingen: vrouwen gaan slanker leven als hun man meer verdient, maar hetzelfde gebeurt bij mannen van wie de partner carrière maakt.
De Britse psycholoog Jeremy Dean beschrijft dat als een klassiek ruilmechanisme in relaties: status en inkomen aan de ene kant, fysieke aantrekkelijkheid aan de andere. Wie meer financiële zekerheid biedt, verwacht – vaak halfbewust – een “betere deal” op andere vlakken, zoals jeugdigheid, vitaliteit en slankheid. Die sociale druk werkt subtiel: geen expliciet contract, maar een norm die in langdurige relaties langzaam inslijt.
Critici waarschuwen wel dat zo’n beauty‑statuslogica het risico vergroot dat relaties instrumenteler worden. Als gewicht, looks en salaris centraal komen te staan, wordt het moeilijker om ziekte, ouderdom of werkloosheid op te vangen zonder dat de balans als “scheef” wordt ervaren. Toch blijft het patroon opvallend stabiel terugkomen in onderzoek naar koppels met grote inkomensverschillen. Zolang status sexy is, zal het slanke lichaam van de partner dat blijkbaar ook moeten blijven.

