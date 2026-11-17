SAN JOSÉ (ANP/RTR) - De Costaricaanse journalist Camilo Rodriguez is maandagmiddag (lokale tijd) doodgeschoten aan de rand van hoofdstad San José. Hij werd door twee mannen op een motor onder vuur genomen toen hij achter het stuur zat, aldus politiechef Raul Rivera. De 51-jarige Rodriguez schreef onder meer over vermeende connecties tussen de drugshandel en politici en zei dat hij de Amerikaanse autoriteiten daar ook van op de hoogte had gesteld.

Rodriguez was een prominente journalist. Hij noemde toonaangevende figuren in de drugshandel bij naam en toenaam. Hij had recent melding gemaakt van doodsbedreigingen, maar weigerde bescherming.

President Laura Fernandez veroordeelde de "lafhartige moord" op Rodriguez in een videoboodschap. "Ik ben vervuld van woede", zei ze. Ze noemde het "een smet op de vrijheid van meningsuiting".

De laatste keer dat een journalist in Costa Rica door geweld om het leven werd gebracht, was in 2001.