Voor vijfde dag op rij een Banksy in Londen

LONDEN (ANP) - In Londen is voor de vijfde dag op rij een kunstwerk van de anonieme Britse straatkunstenaar Banksy verschenen. Op de muur van een fish-and-chipszaak in Walthamstow zijn twee silhouetten van vogels opgedoken. De artiest bevestigde de echtheid ervan op Instagram.

Een van de vogels lijkt op een pelikaan die een vis inslikt. Daarnaast staat een kleinere vogel die met zijn snavel naar een van de vissen op het gele bord van de winkel pikt.

Er verschijnen vaker werken van Banksy in de openbare ruimte. De identiteit van de straatkunstenaar is nog altijd een mysterie.

Deze week werden al meerdere kunstwerken van Banksy in de Britse hoofdstad onthuld. Het waren allemaal silhouetten van dieren. Het ging achtereenvolgens om een geit, olifanten, apen en een wolf. Het kunstwerk van de wolf stond op een satellietschotel. Die werd kort na de onthulling al gestolen.