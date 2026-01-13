Voorlopig geen geld voor infrastructuur nieuwe woningbouwgebieden

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt voorlopig geen geld uit voor nieuwe infrastructuur bij gebieden voor grootschalige woningbouw die het zelf heeft aangewezen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Vier regio's vroegen in totaal bijna 350 miljoen euro. Wel krijgen ze 72 miljoen euro uit een andere pot voor woningbouw.

Eerder waren er al zeventien grootschalige woningbouwgebieden aangewezen. Op elk van die plekken moeten duizenden nieuwe woningen komen met hulp van de landelijke overheid. Woonminister Mona Keijzer (BBB) wees enkele maanden geleden nog eens vier nieuwe gebieden aan bij Hengelo en Enschede, Apeldoorn, Helmond en Alkmaar.

Die vier regio's hebben voorstellen gedaan om de toekomstige woningen aan te sluiten op de omgeving. Alkmaar vroeg bijvoorbeeld om 122 miljoen euro voor onder meer een nieuwe brug, een spooronderdoorgang en aanpassingen aan kruispunten. In plaats daarvan krijgt de regio 6,8 miljoen euro. Alkmaar heeft "teleurstelling uitgesproken", schrijft het kabinet.