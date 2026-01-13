ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voorlopig geen geld voor infrastructuur nieuwe woningbouwgebieden

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 17:32
anp130126173 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet trekt voorlopig geen geld uit voor nieuwe infrastructuur bij gebieden voor grootschalige woningbouw die het zelf heeft aangewezen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Vier regio's vroegen in totaal bijna 350 miljoen euro. Wel krijgen ze 72 miljoen euro uit een andere pot voor woningbouw.
Eerder waren er al zeventien grootschalige woningbouwgebieden aangewezen. Op elk van die plekken moeten duizenden nieuwe woningen komen met hulp van de landelijke overheid. Woonminister Mona Keijzer (BBB) wees enkele maanden geleden nog eens vier nieuwe gebieden aan bij Hengelo en Enschede, Apeldoorn, Helmond en Alkmaar.
Die vier regio's hebben voorstellen gedaan om de toekomstige woningen aan te sluiten op de omgeving. Alkmaar vroeg bijvoorbeeld om 122 miljoen euro voor onder meer een nieuwe brug, een spooronderdoorgang en aanpassingen aan kruispunten. In plaats daarvan krijgt de regio 6,8 miljoen euro. Alkmaar heeft "teleurstelling uitgesproken", schrijft het kabinet.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

1e43b190-0aba-5ac4-8a20-8969ca123b9e

Trump wordt vooral financieel gesteund door Tech-magnaten en boeven

265849762_m

73-jarige maakte thuis seksfilmpjes van tal van BN'ers

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

Loading