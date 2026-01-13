ECONOMIE
OM wil cel voor in brand steken politieauto bij Malieveldrellen

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 17:08
anp130126169 1
DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag anderhalf jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen John B. (33) uit Raalte voor het in brand steken van een politieauto op de Koekamplaan, aan de rand van het Malieveld in Den Haag op 20 september. Toen liep een anti-immigratieprotest uit op rellen. B. is aangehouden op 9 december en zit sinds die tijd vast.
De officier van justitie sprak van een "orgie van geweld" die dag. Justitie houdt B. verantwoordelijk voor de brand in het voertuig. De beelden van de brandende auto waren "gezichtsbepalende beelden", aldus de officier van justitie. De auto werd vernield, in brand gestoken en op zijn kop gegooid. "De brandende politiewagen moest kennelijk als symbool dienen van haat tegen de politie."
Op camerabeelden is te zien dat B. een stuk vuurwerk, een nitraat, aansteekt en via de kapotte achterruit in de geparkeerde auto plaatst.
Volgens B. is hij niet verantwoordelijk voor de brand en gooide iemand anders later een fakkel in het voertuig.
