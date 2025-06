Voormalig directeur Rijksmuseum Henk van Os overleden

AMSTERDAM (ANP) - Oud-directeur van het Rijksmuseum Henk van Os is zaterdagavond in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Dat laat zijn familie weten. Van Os is 87 jaar geworden.

Tussen 1989 en 1997 was Van Os directeur van het Rijksmuseum. Bij het grote publiek kreeg hij bekendheid door de tv-programma's Museumschatten (VARA) en Beeldenstorm (AVRO). Van Os was kunsthistoricus en gespecialiseerd in Italiaanse middeleeuwse kunst.

Volgens zijn familie heeft Van Os tot in de laatste weken van zijn leven "musea en kerken bezocht en zelfs kleinkinderen en vrienden naar plekken en kunstwerken gebracht waar hij hen graag over wilde vertellen".