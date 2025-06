Macron bekritiseert annexatiewens Trump bij bezoek aan Groenland

NUUK (ANP/DPA/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron bekritiseerde zondag bij aankomst in Groenland de dreigementen van Donald Trump om het eiland over te nemen. Macron is het eerste buitenlandse staatshoofd dat het autonome Deense gebied bezoekt sinds de Amerikaanse president zei het gebied te willen annexeren.

"Dit is niet wat bondgenoten doen", zei Macron over de dreigementen. Hij bezoekt het eiland om "solidariteit van Frankrijk en de Europese Unie" voor "de soevereiniteit en territoriale integriteit" van Groenland over te brengen, zei hij.

Macron zal samen met de Deense premier Mette Frederiksen spreken met de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen over onder meer de veiligheidssituatie in de Noordelijke Atlantische Oceaan en het Noordpoolgebied.

Na zijn bezoek aan Groenland reist Macron door naar Canada voor een G7-top, waar ook Trump aanwezig zal zijn.