Voormalig FBI-directeur Comey voor derde keer aangeklaagd

WASHINGTON (ANP/RTR) - Voormalig directeur van de FBI James Comey is voor de derde keer aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Volgens de aanklacht deelde hij in oktober 2016 geheime informatie over de nationale veiligheid met een verslaggever van The New York Times.

"Daar gaan we weer", zei Comey in een video op Instagram over de nieuwste aanklacht. "Ik ben nog altijd onschuldig", verklaarde hij. Advocaten van de oud-directeur van de FBI hebben de rechter verzocht de zaak te verwerpen, omdat deze juridisch onhoudbaar is.

De drie pagina's tellende aanklacht bevat weinig details, melden buitenlandse media. CNN schrijft dat de tien jaar oude beschuldiging nu boven water komt om te voorkomen dat deze verjaart.

Comey, een uitgesproken criticus van Trump, werd twee keer eerder aangeklaagd. Die zaken gingen over het afleggen van valse getuigenissen en het bedreigen van de Amerikaanse president. De eerste zaak werd door een rechter verworpen, de andere strafzaak is nog lopende.