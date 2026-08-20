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Voormalig JFVD-voorzitter neemt zetel De Vos in tijdens verlof

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 2:00
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DEN HAAG (ANP) - De Kamerzetel die FVD-leider Lidewij de Vos tijdelijk heeft verlaten vanwege haar zwangerschapsverlof, wordt ingenomen door Iem Al Biyati, de voormalige voorzitter van de jongerentak JFVD. Dat melden partijvoorzitter Thierry Baudet en een woordvoerder van de radicaal-rechtse partij.
De Kiesraad wees Baudet woensdag op basis van de lijstvolgorde aan als kandidaat-Kamerlid. Hij zegt die benoeming niet aan te nemen. Daarna is het formeel nog aan voormalig Kamerlid Frederik Jansen en Massimo Etalle, de partner van Lidewij de Vos, om de zetel te weigeren voordat Al Biyati die vraag krijgt. Zij staat op de elfde plek op de kandidatenlijst.
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