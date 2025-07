Spanjaard Mas stapt af in Tour de France

COURCHEVEL (ANP) - De Spaanse wielrenner Enric Mas is afgestapt in de achttiende etappe van de Tour de France. De kopman van het Spaanse Movistar was al vroeg gelost in de bergrit naar Courchevel. Op iets minder dan 100 kilometer voor de finish hield hij het voor gezien.

Mas (30) sloot twee dagen geleden de rit naar de top van de Mont Ventoux nog af als zevende, nadat hij enige tijd alleen voorop had gereden. In het klassement speelde hij al lang geen rol van betekenis meer. Mas stond achttiende op meer dan vijftig minuten van leider Tadej Pogacar.

Mas was bezig aan zijn zevende Tour de France. De vijfde plaats in het eindklassement van 2020 was zijn beste resultaat. Hij eindigde drie keer als tweede in de Vuelta.