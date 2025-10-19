ECONOMIE
Voortvluchtige, gevaarlijke verkrachter België opgepakt

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 13:10
bijgewerkt om zondag, 19 oktober 2025 om 13:13
anp191025083 1
Een gevaarlijke verkrachter die was ontsnapt in België, is opgepakt in Edegem bij Antwerpen. Dat meldt de Vlaamse justitie. De man was op de lijst van meestgezochte voortvluchtige criminelen gezet en de politie had gevraagd om tips van de bevolking.
De 41-jarige Rutger Van Den Brande sloeg donderdag op de vlucht na een zitting in een rechtbank in Antwerpen. Hij zat geïnterneerd voor onder meer poging tot moord, verkrachting, foltering en diefstal. De zitting ging over de schadevergoeding die de man moet betalen aan een vrouw die hij vijf jaar geleden verkrachtte. Na de zitting werd hij teruggebracht naar het forensisch psychiatrisch centrum in Gent, maar daar vluchtte hij vanaf de parkeerplaats.
Het slachtoffer, dat ook op de zitting aanwezig was, wist blijkbaar niet dat de man er ook zou zijn. Volgens haar advocaat stond ze doodsangsten uit.
