Voortvluchtige Nederlandse drugshandelaar opgepakt in Colombia

DEN HAAG (ANP) - In Colombia is een Nederlander aangehouden die in Nederland is veroordeeld voor internationale drugshandel. Hij vluchtte naar het buitenland kort voordat hij zou worden veroordeeld voor dat feit. Dat bevestigt het OM naar aanleiding van berichtgeving door het AD en Colombiaanse media.

De 41-jarige Michael de H. moet in Nederland nog een celstraf van 42 maanden uitzitten. Hij werd in mei vorig jaar veroordeeld voor meerdere drugsdeals.

Het FAST-team, een samenwerkingsverband tussen politie en OM dat voortvluchtige criminelen opspoort, was sinds februari dit jaar op zoek naar de Nederlander. Hij is afgelopen vrijdag in Colombia aangehouden. Het OM verwacht dat De H. binnenkort wordt overgeleverd aan Nederland.