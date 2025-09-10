ECONOMIE
Von der Leyen: 6 miljard euro voor drones voor Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 9:44
anp100925085 1
STRAATSBURG (ANP) - Europa schiet 6 miljard euro voor aan Oekraïne waarmee het land nog meer drones kan produceren. De EU gaat daarnaast een drone-alliantie met Oekraïne aan, kondigde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie aan tijdens haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement.
De inzet van drones is van groot belang in de oorlog tegen Rusland, zei Von der Leyen. "Vóór de oorlog had Oekraïne er geen. Wat het nu nodig heeft, is schaalgrootte."
Het voorschot is onderdeel van een nieuw programma dat Von der Leyen aankondigde, dat 'Kwalitatief militair voordeel' heet. Dat ondersteunt investeringen in de capaciteiten van de Oekraïense strijdkrachten.
