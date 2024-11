Voorzitter klimaatberaad: kabinet moet wel eindelijk wat doen met adviezen

Deze week zijn 70.000 uitnodigingen gestuurd aan mensen die zich kunnen aanmelden voor het Nationale Burgerberaad Klimaat. Voorwaarde voor succes van zo'n beraad is volgens voorzitter Nienke Meijer dat de politiek "er echt wat mee gaat doen" en de adviezen op zijn minst deels overneemt.

Het klimaatberaad is volgens Meijer "echt een mogelijkheid voor mensen om mee te praten en daarmee de politiek te helpen ingewikkelde keuzes te maken". Het klimaatbeleid is een onderwerp "dat ons allemaal raakt", en daarmee een goed onderwerp voor een burgerberaad.

Uit de aanmeldingen die het burgerberaad ontvangt, worden 175 mensen geloot, die een afspiegeling moeten zijn van de samenleving: jong en oud, met en zonder migratieachtergrond, hoogopgeleid en praktisch geschoold. Ook moeten ze verschillend denken over het klimaatbeleid. Het streven is "groot Nederland in het klein" in gesprek te krijgen. Na zes weekenden wordt er een verslag gemaakt, dat vervolgens aan het kabinet moet worden aangeboden.

Veel kritiek

Verantwoordelijk ministers Sophie Hermans (Klimaat) en Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) zien volgens Meijer in dat de politiek de adviezen serieus moet nemen. "Anders werkt het instrument burgerberaad niet."

Er is evenwel veel kritiek op dat instrument. Critici vrezen dat de adviezen niet representatief zijn, dat er te veel onwetendheid is over het klimaat of juist dat de betrokken deskundigen het uiteindelijke rapport te veel beïnvloeden. Meijer ziet het juist als haar eigen taak als voorzitter om "iedereen evenveel ruimte te geven om deel te nemen aan het gesprek. Het gaat er niet om hoe mensen elkaar gaan overtuigen, maar elkaar juist begrijpen."

Eerste bijeenkomsten

Ook is er veel te doen om de vraag voor het beraad hoe Nederlanders "eten, spullen gebruiken en reizen". Die zou te veel op de consument zijn gericht en te weinig op beleid voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven. De politiek heeft die vraag vastgesteld, en het beraad zelf zou deze nog kunnen aanscherpen, aldus Meijer.

Begin volgend jaar worden de eerste bijeenkomsten gehouden.