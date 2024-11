Kim Jong-un geeft opdracht tot massaproductie van drones

- De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft opdracht gegeven tot de massaproductie van drones om aanvallen mee te plegen, meldden staatsmedia vrijdag. In het Westen en in Zuid-Korea bestaan er zorgen over de steeds verder gaande militaire samenwerking van het land met Rusland.

Met Rusland heeft Noord-Korea een defensiepact gesloten. Zo'n 11.000 Noord-Koreaanse militairen zouden nu in Rusland zijn om mee te vechten tegen Oekraïne.

De onbemande drones kunnen worden geladen met explosieven en kunnen naar vijandig gebied worden gestuurd om daar te crashen.

Commandocentrum

Het is volgens defensie-experts mogelijk dat Noord-Korea de techniek om deze drones te maken van Rusland heeft.

Zuid-Korea heeft een commandocentrum speciaal gericht op drones opgericht om de dreiging uit het noorden het hoofd te bieden.