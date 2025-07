Voorzitter Nederlandse Politiebond noemt asielwet onuitvoerbaar

BAARN (ANP) - De wet die bepaalt dat het strafbaar is mensen zonder geldige papieren te helpen, is "onuitvoerbaar". Dat stelt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Nine Kooiman. De Tweede Kamer stemde in met de Asielnoodmaatregelenwet waar het strafbaar stellen van hulp aan illegalen deel van uitmaakt.

Kooiman haalt artikel 3 van de Politiewet aan, waarin staat dat politiemensen hulp bieden aan hen die hulp behoeven. "Moeten politiemensen dan eerst naar papieren vragen omdat ze anders zelf strafbaar zijn?", vraagt de voorzitter zich af. "Naast alle capaciteitsproblemen ook nog eens onuitvoerbaar."