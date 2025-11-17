Voorzitter staatscommissie over formatie: behoud de spreidingswet

DEN HAAG (ANP) - Richard van Zwol, de voorzitter van de staatscommissie achter een veelbesproken rapport over bevolkingsgroei, heeft onderhandelende partijen D66 en CDA geadviseerd de spreidingswet te behouden. Het huidige demissionaire kabinet-Schoof was juist van plan deze wet in te trekken, tot onvrede van onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

D66 en CDA zijn beiden ook voor het behoud van de spreidingswet, die regelt dat asielzoekers worden verspreid over alle gemeenten. Bij de potentiële samenwerkingspartners die oud-verkenner Wouter Koolmees voor ogen heeft, zijn de meningen verdeeld. JA21 is voor het intrekken ervan. VVD stemde in de Tweede Kamer tegen de wet, maar in de Eerste Kamer voor. GroenLinks-PvdA is een voorstander.

CDA'er Van Zwol denkt verder dat het Europese migratiepact zal helpen om het aantal asielzoekers omlaag te brengen. De twee strenge asielwetten waar het huidige kabinet mee bezig is, vindt hij een goede aanvulling daarop.