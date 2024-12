Vorig jaar meer fietsen gestolen, schadebedrag boven half miljard

Nederlanders waren in 2023 vaker het slachtoffer van vermogensdelicten, zoals diefstal, vernieling of aankoopfraude. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor over 2023. De daarbij gerapporteerde schade was 3,2 miljard euro, 13 procent meer dan in 2021.

Opvallend is onder meer dat er veel meer fietsen werden gestolen. Het ging vorig jaar om 928.000 exemplaren, 30 procent meer dan in 2021. Dat leverde ook een fors hogere schadepost op, van in totaal 698 miljoen euro. Dat is ruim 230 miljoen euro meer dan twee jaar daarvoor. Volgens het CBS was de helft van de gestolen fietsen minder dan 350 euro waard, bij een kwart was de waarde meer dan 800 euro.

Verzekeraars keerden in 2023 271 miljoen euro uit voor fietsdiefstal, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021. Veel mensen zijn echter niet verzekerd voor hun fiets. In 13 procent van de gevallen werd de diefstal (gedeeltelijk) vergoed, zo blijkt uit de gegevens.

In totaal werden volgens het CBS in 2023 4,7 miljoen delicten gepleegd die leidden tot financiële schade. Dat is een half miljoen meer dan in 2021. In meer dan driekwart van de gevallen ging het om diefstal van geld of spullen, de rest was vernieling. Fraude bij onlineaankopen kwam met 1,3 miljoen delicten het vaakst voor. Dat was niet vaker dan in 2021.