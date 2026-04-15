NCAB: Antisemitismecijfers tonen wederom een zorgwekkend beeld

DEN HAAG (ANP) - De politie registreerde vorig jaar een "zorgwekkend hoog" aantal gevallen van antisemitisme, zegt Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). Het gaat om 867 gevallen in 2025, vrijwel gelijk aan de 880 meldingen in het jaar ervoor.

"We tellen al jaren honderden antisemitische incidenten per jaar. Wat ik vrees, is dat we langzaam wennen aan cijfers die onacceptabel zijn, dat haat het nieuwe normaal wordt." Dat laat Verdoner weten in reactie op de nieuwe cijfers van discriminatie in 2025, die woensdag werden gepresenteerd.

Ruim 400 meldingen raakten direct personen en Joodse gebouwen, schrijft de NCAB. "Joods leven kan in Nederland op dit moment bijna alleen maar doorgang vinden dankzij de Koninklijke Marechaussee, de politie en dankzij ingrepen zoals camera's en kogelwerend glas. De cijfers tonen wederom een zorgelijk beeld, dit vraagt om doorpakken. Op scholen, online en in de rechtszaal."