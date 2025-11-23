ECONOMIE
Vredesgesprekken Oekraïne boeken volgens VS goede vooruitgang

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 18:37
bijgewerkt om zondag, 23 november 2025 om 18:43
De gesprekken in Genève om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne "boeken goede vooruitgang", verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zondag in een persconferentie. Volgens hem gaat het om "waarschijnlijk de beste bijeenkomst" tot nu toe. In Genève bespreken vertegenwoordigers van de VS, Oekraïne en Europese bondgenoten het Amerikaanse 28-puntenplan.
"De plannen moeten door de presidenten worden ondertekend, maar daar voorzie ik geen problemen mee", aldus Rubio. Hij zegt dat er nog aan het plan wordt gewerkt en dat hij later op zondagavond terug wil komen met een update.
De Oekraïense stafchef Andri Jermak zegt ook positief te zijn en bedankt de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn inzet.
Europese landen hebben aanpassingen gedaan aan het Amerikaanse voorstel, onder andere over het opgeven van grondgebied in het oosten van Oekraïne. Daarover zou volgens hen pas na een wapenstilstand moeten worden onderhandeld.
