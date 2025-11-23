Vliegtuigen wijken uit naar Maastricht door staking België

MAASTRICHT (ANP) - Het vliegveld van Maastricht verwacht in de komende dagen meer vluchten te verwerken door een grote staking in België. Meerdere maatschappijen laten hun vliegtuigen uitwijken, meldt Maastricht Aachen Airport zondag.

Qatar Airways laat maandag vier vliegtuigen vanuit de Amerikaanse stad Las Vegas een tussenstop in Maastricht maken. Een uur na aankomst vliegen ze door naar Qatar. Woensdag komen er acht passagiersvluchten van Wizz Air aan, net als acht vrachtvliegtuigen van onder meer Qatar Airways en de Colombiaanse maatschappij Latam Cargo.

Maastricht Aachen Airport zegt dat de brandweer helpt bij het laden en lossen van toestellen en dat kantoormedewerkers passagiers begeleiden.

Leden van de Belgische vakbonden ABVV, ACV en ACLVB leggen maandag, dinsdag en woensdag het werk neer, omdat ze ontevreden zijn over hervormingsplannen van de Belgische regering.