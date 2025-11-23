ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vliegtuigen wijken uit naar Maastricht door staking België

Economie
door anp
zondag, 23 november 2025 om 18:39
anp231125123 1
MAASTRICHT (ANP) - Het vliegveld van Maastricht verwacht in de komende dagen meer vluchten te verwerken door een grote staking in België. Meerdere maatschappijen laten hun vliegtuigen uitwijken, meldt Maastricht Aachen Airport zondag.
Qatar Airways laat maandag vier vliegtuigen vanuit de Amerikaanse stad Las Vegas een tussenstop in Maastricht maken. Een uur na aankomst vliegen ze door naar Qatar. Woensdag komen er acht passagiersvluchten van Wizz Air aan, net als acht vrachtvliegtuigen van onder meer Qatar Airways en de Colombiaanse maatschappij Latam Cargo.
Maastricht Aachen Airport zegt dat de brandweer helpt bij het laden en lossen van toestellen en dat kantoormedewerkers passagiers begeleiden.
Leden van de Belgische vakbonden ABVV, ACV en ACLVB leggen maandag, dinsdag en woensdag het werk neer, omdat ze ontevreden zijn over hervormingsplannen van de Belgische regering.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

generated-image (63)

Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash

ANP-542747583

Zien: China bouwt razendsnel aan een leger humanoïde robots en loopt mijlenver voor op de VS (en ons)

haberdoedas-TzKc7FGaL7Y-unsplash (1)

Onderzoekers vinden verrassend anti-verouderingseffect van bekend afslankmiddel

ANP-530473039

Na 60 jaar blijkt dat dit bekende diabetesmedicijn een bijzondere invloed heeft op het brein

generated-image (62)

7 redenen waarom je die ander niet uit je hoofd krijgt

Loading