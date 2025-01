Action-opzetborstel (€0,31) verslaat peperdure Oral-B (€7,00): 'Niet te geloven'

Opzetborstels van A-merken zoals Oral-B en Philips zijn belachelijk duur, meldt de Consumentenbond. Uit een recente test blijkt dat goedkopere alternatieven minstens zo goed werken, en soms zelfs beter. Vooral de budgetborstels van Action die ook op de Oral-B tandenborstels passen, scoren verrassend hoog.

Volgens de Consumentenbond kwam dit borsteltje als beste uit de test. "We konden het zelf ook nauwelijks geloven, maar deze spotgoedkope opzetborstels van Action wonnen het in onze test van de originele", schrijft de organisatie in de Consumentengids.

Grondige tandplaktest

Een testpanel beoordeelde verschillende opzetborstels door ze te gebruiken op dezelfde elektrische tandenborstel. De effectiviteit werd gemeten door de hoeveelheid tandplak voor en na het poetsen te vergelijken. Daarnaast keek men naar het gebruiksgemak, bijvoorbeeld of de borstels eenvoudig te verwisselen is.

De Consumentenbond vergeleek borstels van Oral-B en Philips Sonicare met zes goedkopere alternatieven, waaronder die van Action, Kruidvat, Lidl en Etos. De opzetborstel van Action – die slechts 31 cent per stuk kost – kwam als beste uit de test voor de Oral-B tandenborstel. Ter vergelijking: de originele Oral-B borstel belandde op de vierde plek en kost maar liefst 7 euro per stuk – 2158 procent meer!

Prijsverschillen bij Philips Sonicare

In de categorie borstels voor de Philips Sonicare kwam de originele borstel van Philips als beste uit de test. Deze verwijderde iets meer tandplak dan de goedkopere varianten, maar met een prijs van 8,25 euro per stuk is hij bijna drie keer zo duur als het alternatief van Etos, dat slechts 3 euro kost en op de tweede plaats eindigde.

Consumenten betalen gemiddeld 28 euro voor een verpakking van vier Oral-B borstels, en ‘die van Philips zijn nog duurder’, schrijft de Consumentenbond. In supermarkten lopen de prijzen van A-merk borstels uiteen van 6,50 tot 15 euro per stuk. Officieel gaan ze maar drie maanden mee, waardoor de kosten flink kunnen oplopen. Wil je toch de originele kopjes kopen, houd dan de aanbiedingen in de gaten, is het advies.

'Prijzen moeten omlaag'

De Consumentenbond ziet dat borstels van A-merken regelmatig in de aanbieding zijn, maar vindt dat fabrikanten hun prijzen structureel moeten verlagen. "Dan betalen consumenten een reëlere prijs en hoeven ze niet steeds op zoek naar een aanbieding", aldus de bond.

Bron: Consumentenbond