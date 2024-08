Vrijdagochtend ging goed bij A2 Utrecht, maar 'middag spannend'

UTRECHT (ANP) - Hoewel de snelweg A2 van Utrecht richting Den Bosch sinds donderdagavond 21.00 uur opnieuw dicht ging voor werkzaamheden, bleven grote verkeersproblemen rond Utrecht en Nieuwegein uit. Maar "vanaf de vrijdagmiddag wordt het spannend", zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Vorige week leidde de afsluiting van de A2 tot een verkeersinfarct rond Utrecht en Nieuwegein. Op de wegen rond Utrecht stond het die vrijdag een groot deel van de dag vast. In Nieuwegein deden mensen er soms uren over om van het ene naar het andere punt te komen.

Door oproepen aan automobilisten om de regio Utrecht zo mogelijk te mijden en andere maatregelen hoopt Rijkswaterstaat dat de problemen zich niet herhalen. Verkeer wordt geadviseerd om officiële omleidingsroutes te volgen en de weg vrij te houden voor hen die echt op pad moeten. Verder blijven in Nieuwegein verkeerslichten langer op rood staan om verkeer gedoseerd die plaats binnen te laten en staan er op drukke plaatsen verkeersregelaars.

Asfalt

"Wij hebben elk uur contact met de gemeente Nieuwegein over de situatie en of er moet worden ingegrepen", aldus de woordvoerster. Zij zegt dat vanaf ongeveer 13.00 of 14.00 uur moet blijken of het goed blijft gaan.

De A2 is tot maandagochtend dicht voor al het verkeer. De werkzaamheden, waarbij onder meer asfalt wordt vervangen en onderhoud wordt gepleegd, duren nog tot eind september. Ook volgende week en in de weekenden van 6 en 20 september is de weg afgesloten.